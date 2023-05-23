Tencere, tava, çaydanlık temizliği konusunda püf noktalar: Kararan eşyaları bu yöntemle temizleyin! Kireci 5 dakika içerisinde açan...

Çelik çaydanlık tencere nasıl pırıl pırıl olur? Günlük hayatta en çok kullandığımız mutfak eşyaları tencere, tava, çatal, kaşık, bıçak ve çaydanlık gibi çelik eşyalardır. Bu eşyalar çabuk yanan, kireç ve is tutan yapıları nedeniyle çabuk kirlenip lekelenirler. Peki, çelik eşyaları ayna gibi pırıl pırıl yapmak için hangi doğal yöntemleri kullanabiliriz? Evinizde pratik bir şekilde çaydanlık ve tencere temizliği hakkında pratik bilgiler.

Tencerenin içine öncelikle karbonatı dökünüz ve üzerine sirke ekleyiniz. Kabarcıklar çıktığını fark edeceksiniz. Daha sonra ise bu şekilde bir iki saat bekletin ve ardından süngerin yumuşak tarafı ile yıkayınız. Bu yöntem sayesinde yanmış, yapışmış ve dibi tutmuş tencere ve tavalarınızı rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

Etkili çaydanlık temizliği konusunda püf noktaları bulunmaktadır. Bunlara dikkat ederek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Çaydanlıkların iç kısmı kireç tutmakta ve sararmaktadır. Bunun için ise çaydanlığı en üst seviyeye kadar su ile doldurunuz ve içine 1 veya 2 yemek kaşığı kadar limon tuzu ekleyerek kaynatmanız yeterli olacaktır. Bu yöntem ile hem kireçten hem de sarı lekelerden kurtulmuş olursunuz.

Çaydanlığın dışı için ise karbonat ve sirkeyi macun haline getirip çaydanlığın dışını ovabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde çaydanlığınız pırıl pırıl olacaktır. Aynı zamanda çaydanlığınızın içini ve dışını kaya tuzu ve sirke karışımı ile silerseniz hem pırıl pırıl olur hem de dezenfekte etmiş olursunuz. Bu doğal yöntemlerin haricinde ise cif ile silerek de etkili bir temizlik yapabilirsiniz.

SU VE LİMON TUZU

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Kararmış çaydanlık ya da tencerenizin içine bir yemek kaşığı kadar limon tuzu koyun.

Üstüne su ekleyip karıştırıp kaynatın.

Mutfak süngeri yardımı ile ovalayıp bol su ile durulayın.

LİMON KABUĞU

Çelik tencere ve tavalar evde nasıl parlatılır

Özellikle kaşık, çatal ve bıçak gibi çeliklerin üzerinde oldukça etkilidir. Daha önceden kullandığınız limon kabuklarını atmayın. Limon kabuğu çelikleri parlatma konusunda oldukça başarılıdır.

Limon kabuğunun dışı ile parlatmak istediğiniz çeliklerin dışını iyice ovalayın.

Biraz bekledikten sonra bol su ile durulayın.

Su lekesi kalmaması için temiz bir bezle güzelce kurulayın.

Tencere PARLATMA Cilası doğal: Elma kabukları

Çelik tencere ve tavalar evde nasıl parlatılır

Bir suyun içine elma kabukları atın.

Bu suyu parlatmak istediğiniz tencere ya da çaydanlığın içine atın.

İçindeki su ile birlikte ocakta kaynatın.

10 dakika kaynattıktan sonra ılık su ile durulayın.

Dışı yanan çaydanlık nasıl parlatılır?

Çaydanlığın dışını temizlemek için, 1 çay kaşığı tuz ve 1 bardak sirkeyi karıştırın. Tuz tamamen eridiğinde çaydanlığın dışını bu karışımla silin. Çaydanlığın içini parlatmak için, bir yemek kaşığı limon tuzu ve su ekleyin. Bu karışımı 15 dakika kaynatın.

Çaydanlık DIŞI nasıl PARLATILIR? Çelik çaydanlık nasıl PARLATILIR?

Sirke ve karbonat ikilisini bir kaba ekleyin. Macun kıvamını alan karışımı bir sünger ya da bez yardımıyla çaydanlığın dış yüzeyine uygulayın. Eğer çaydanlığınızın rengi çok soluk ya da lekeleri çok fazlaysa bu karışımı bir süre çaydanlık üzerinde bekletin.

Kettle Kireci Nasıl Temizlenir?



Limon

Bir adet limonun suyunu sıkıp kettle'a doldurun. Üzerine bir bardak su ilave edin ve bu şekilde yarım saat bekletin. Daha sonra bir bardak daha su ekleyin ve kaynatın. Kaynayan limonlu suyun, soğumasını bekleyin. Tamamen soğuyunca dökebilirsiniz. İşlemin sonunda, kettle'ı iyice durulayın.

Limon Tuzu

Kettle'daki kireçli alanı kaplayacak şekilde limon tuzu ekleyin. Üzerine kettle'ın yarısını dolduracak şekilde su ekleyin. Su kaynayana kadar kettle'ı çalıştırın. Soğumaya başladığında içindeki karışımı dökün ve fırça yardımıyla içini temizleyin. Ardından soğuk su ile durulayın.

Patates Kabuğu

Patates kabuklarını kettle'ın içine atın ve üzerine su ilave edin. 15 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Ardından içini tamamen boşaltın ve kettle'ı durulayın.

KİREÇ SORUNUNU DURDURMANIZI SAĞLAYACAK YÖNTEMLER

*Kettle'ın içinde su bekletmemeye özen gösterin.

*Her seferinde kullanacağınız kadar su kullanın. Arta kalan suyu, farklı alanlarda değerlendirin.

*Yaşadığınız bölgedeki suyun kireç oranına göre, kettle'ın kireç temizleme işlemini ayda bir kez veya 2 ayda bir kez tekrarlayın.

*Su ısıtıcısını doğrudan suyun altına tutmayın veya su dolu bir kapta bekletmeyin. Aksi takdirde kettle, elektrikli bir alet olduğu için, ürününüzün bozulmasına ve daha ciddi sonuçlara yol açabilirsiniz.

*Kettle'ın dış yüzeyini, bulaşık süngerinin yumuşak tarafı ile temizleyebilirsiniz.

*Kettle'ın dışını temizledikten sonra mutlaka kurulayın. Tamamen kurumadan çalıştırmayın.

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