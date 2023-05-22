Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

Leblebi yiyecek bedeli yüksek olan bir kuruyemiş olduğundan bedenin lüzumu olan bazı vitamin ve minerallerin yetersizliğini giderir. Özellikle sporcuların egzersiz evveli harcadığı bu yiyecek sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir. BEYAZ LEBLEBİNİN BEREKETLERİ NELEDİR? – Beyaz leblebi midedeki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi kazanç. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma tehlikesini eksiltir. – Perhiz listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz leblebi kapsadığı lif maddesi sayesinde uzun vakit tokluk verirken, kısa zamanda da kilo vermeye dayanakçı olur. Kapsadığı az yağ sebebiyle bölgesel kilo almayı da önler.