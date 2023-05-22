2023-05-22 21:35:08 Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış
Sıhhatimizi gözetmek ismine gün içerisinde bir hayli tedbir alıyoruz. Kuruyemişlerin sıhhatimiz açısından bir hayli yararı bulunuyor. Özellikle de beyaz leblebinin bereketleri çok öğrenilmese de bedenimiz üzerinde afallatıcı verimleri var. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ adlı kitabında bahsettiği harika besinler, birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. İşte İbn-i Sina’nın tavsiye ettiği şifalı besinlerde biri de leblebi. İşte beyaz leblebinin bedenimiz üzerinde tesirleri ve beyaz leblebinin bereketleri…