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Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

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Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

2023-05-22 21:35:08
Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

Sıhhatimizi gözetmek ismine gün içerisinde bir hayli tedbir alıyoruz. Kuruyemişlerin sıhhatimiz açısından bir hayli yararı bulunuyor. Özellikle de beyaz leblebinin bereketleri çok öğrenilmese de bedenimiz üzerinde afallatıcı verimleri var. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ adlı kitabında bahsettiği harika besinler, birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. İşte İbn-i Sina’nın tavsiye ettiği şifalı besinlerde biri de leblebi. İşte beyaz leblebinin bedenimiz üzerinde tesirleri ve beyaz leblebinin bereketleri…

#1
Foto - Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

Leblebi yiyecek bedeli yüksek olan bir kuruyemiş olduğundan bedenin lüzumu olan bazı vitamin ve minerallerin yetersizliğini giderir. Özellikle sporcuların egzersiz evveli harcadığı bu yiyecek sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir. BEYAZ LEBLEBİNİN BEREKETLERİ NELEDİR? – Beyaz leblebi midedeki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi kazanç. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma tehlikesini eksiltir. – Perhiz listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz leblebi kapsadığı lif maddesi sayesinde uzun vakit tokluk verirken, kısa zamanda da kilo vermeye dayanakçı olur. Kapsadığı az yağ sebebiyle bölgesel kilo almayı da önler.

#2
Foto - Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

– Lif madde sayesinde hem kilo vermede dayanakçı olur hem de kolesterol seviyesini balansta tutarak kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma tehlikesini eksiltir. Özellikle damar daralmasını önler. – Kapsadığı antioksidan sayesinde bedeni kısa zamanda arınarak yenilenmesini takviyeler. Ayrıca kapsadığı yağlar cilt hücrelerinin kısa zamanda yenilenmesini sağlayarak buruşukluk gibi cilt meselelerinin yaşanmamasını sağlar. – Bedenin günlük protein ölçüsünü karşılamak için günde bir tabak kırmızı et harcanması gerekir. Ancak et harcamayanlar günde bir kase beyaz leblebi harcayarak kırmızı etin karşılayacağı proteini karşılar.

#3
Foto - Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

– Kalsiyum kemik ve diş gelişimi için zorunlu bir maddedir. Beyaz leblebi kapsadığı bu madde sayesinde kemik sisteminin gelişimini katkı sağlar. Özellikle gelişim çağındaki çocukların ve gebelerin harcaması gerekir. Aynı zamanda anne sütünü artırıcı özelliğe sahiptir.

#4
Foto - Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

– 5 adet limon suyunu 2,5 litre su ile karıştırıp 1 çay kadehi beyaz leblebi 3 gün süresince kumpaslı harcandığında kısa vakit de kilo vermeye dayanakçı olur. – A vitamini sıhhatini de gözetir. – Sodyum maddesi kandaki tazyiki dengeler. Leblebi de sodyum bakımından tesirli bir gıdadır. Bu sayede yüksek tansiyon gibi ciddi vaziyetler önlenmiş olur.

#5
Foto - Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

BN-İ SİNA'NIN ÖNERİSİ; Günde bir avuç tüketilen kavrulmuş leblebi, vücudun hastalıklara karşı korunmasına faydalı oluyor. İçerisinde bulunan lif sayesinde tok tutma özelliği bulunuyor. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı oluyor.

#6
Foto - Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

SARI LEBLEBİNİN FAYDALARI NELERDİR? Sarı leblebinin bilinen faydaları şu şekildedir; Anne sütünü arttırır, Bağışıklık sisteminizi güçlendirir, Tok kalma aralığınızı uzatır, Kolestrolü dengelemek için önemlidir, Cilt hücrelerinizi yeniler, Kan şekerini dengeler, Kemik gelişimine desteği oldukça fazladır.

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