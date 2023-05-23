Bu yöntemle dişleriniz bembeyaz olacak: Diş ve ağız sağlığına önem verenlere referans! En iyi ağız duşları

Doğal yöntemlerle diş beyazlatmanın yolları merak konusu oldu. Birçok uzmanın tavsiyeleri üzerine insanlar kimyasal maddeler yerine doğal yöntemleri tercih etmeye başladı. Çoğumuzun şikayeti aynı: Dişlerimizi sık fırçalamamıza rağmen, renkleri istediğimiz kadar beyaz değildir. Pahalı ürün veya tedavilere tonlarca para harcamadan daha beyaz dişler ister misiniz? Bu besinlerle evde kendi diş macununuzu yaparak dişleriniz beyazlatmanız mümkün. Peki doğal diş macunu nasıl hazırlanır? Doğal diş macunu yaparken hangi besinler kullanılır? İşte dişleri beyazlatan doğal diş macunu tarifi ve "En iyi ağız duşu hangisi?" sorusunun cevabı... Gelin, birbirinden kaliteli ağız duşu tavsiyelerini birlikte inceleyelim.

Sağlıklı dişler ve mükemmel gülümseme için doğru ağız bakımı şart. Yeterli ağız bakımı yapılmadığında dişlerde kireç oluşumu, ağız kokusu gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Diş fırçası ve diş ipinin ulaşamadığı bölgeler içinse ağız duşu daha etkili temizlik vadediyor... Diş temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. Peki ya diş macunu seçimi? Eğer diş macununuzu evde doğal yöntemlerle kendiniz yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre.

İşte bembeyaz dişler için zerdeçallı diş macunu tarifi...

Zerdeçal, iyi bilinen bir diş beyazlatma bitkisidir. Dişlerinizi inci gibi parlatmaya ve plakların önlenmesine yardımcı olur. Çünkü zerdeçal tozu iltihap önleyici ve anti-mikrobik özelliklere de sahiptir. Aşağıya ana maddesi zerdeçal olan ve dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra ağız sağlığınıza da fayda sağlayacak bir diş macunu tarifi bırakıyoruz. Bu macunu hazırlamak 5 dakikanızı bile almayacak!

ZERDEÇALLI DİŞ MACUNU

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Malzemeler:

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 yemek kaşığı kabartma tozu

Yeteri kadar Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Zerdeçal ve kabartama tozunu bir kaba koyun ve macun kıvamını alana kadar Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştırın. Ev yapımı diş macununuz hazır!

ZERDEÇALLI DİŞ MACUNUNUN FAYDALARI

Bu tarifte kullanılan tüm malzemelerin ayrı ayrı dişlere önemli faydaları bulunuyor. Zerdeçal, yukarıda da belirttiğimiz üzere anti-enflamatuar ve anti-mikrobiyal özelliğe sahip. Aynı dişleri beyazlatması ile de bilinir. Hindistan cevizi yağı, dişleri ve diş etlerini güçlendirir, diş çürümelerini önler. Kabartma tozu ise dişlerinizi temizleyen ovma etkisine sahiptir.