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Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'da 279. maçı heyecanı yaşıyor

Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:23
Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'da 279. maçı heyecanı yaşıyor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 279. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 278 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

 

- "Kupa 2"de 76 maç

 

Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 76 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 23'ünde yenildi. Galatasaray bu maçlarda 120 gol atarken kalesinde 100 gol gördü.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.

 

- Avrupa karnesi

 

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve performans istatistikleri şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi110282755111183
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri2417615922
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi76292423120100
UEFA Süper Kupa110021
TOPLAM2789972107376414

 

- Türk ve Portekiz takımları 52. randevuda

 

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın Benfica ile yapacağı maç, Türk ve Portekiz futbol takımları arasındaki 52. müsabaka olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 51 maçın 14'ünü Türk, 24'ünü Portekiz ekipleri kazandı, 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce 8 kez Portekiz temsilcileriyle karşı karşıya geldi.

Portekiz takımlarıyla yaptığı maçların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 5'ini kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda attığı 10 gole karşılık kalesinde 12 gole engel olamadı.

Benfica ise Türk takımlarıyla 16 kez mücadele etti. Portekiz temsilcisi, bu müsabakalardan 7'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 4'ünde yenildi.

 

- Benfica, Türk takımlarına elenmiyor

 

Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 5 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf oldu.

Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonunda Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maç 0-0 sona ererken, Benfica evinde 4-0 kazanarak tur atladı.

Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:23
  1. Trabzon
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Benfica
  5. Futbol
  6. Galatasaray
  7. UEFA Avrupa Ligi

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