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Ekonomi Temsil-ağırlama giderleri elektrik tarifesinden çıkarıldı
Ekonomi

Temsil-ağırlama giderleri elektrik tarifesinden çıkarıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik dağıtım şirketlerinin bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, ceza, temsil ve ağırlama, ilan ve dernek aidat giderlerini artık tarifeden alamayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:47:00 -
Temsil-ağırlama giderleri elektrik tarifesinden çıkarıldı

Yılmaz, kurumun 2021-2025 tarife dönemi çalışmalarını tamamladığını ifade etti. Yılmaz, yeni dönemde önceliğin tüketicilere kaliteli hizmet sunulması olduğuna dikkati çekerek, “Dağıtım şirketleri kaliteli hizmet sunduğu ölçüde gelir kazanacak. Tüketiciyi üzen, kaliteli hizmet vermeyen ise gelir kaybına uğrayacak” ifadelerini kullandı. Geçen hafta gündeme gelen dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğle ilgili temsilağırlama gideri konusunun kamuoyuna yanlış aksettirildiğini ve siyaset malzemesi yapıldığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

Fırsat vermeyeceğiz

“Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuzun bugün toplanarak aldığı kararla tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek.''

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