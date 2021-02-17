TEMSA’nın elektrikli araçları Romanya’da yollara çıkıyor

TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA’nın elektrikli araçlar konusunda dünyanın sayılı şirketleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: “TEMSA bünyesinde çok uzun yıllardır elektrikli araç teknolojileri konusunda çalışıyoruz. Adana’daki tesisimizde geliştirip ürettiğimiz araçlarımızla bir yandan ulaşımın geleceğine ve dünyamızın sürdürülebilirliğine katkıda bulunurken bir yandan da gerçekleştirdiğimiz katma değerli ihracatla Türkiye ekonomisine destek veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilk elektrikli otobüs ihracatımızı, 9 metrelik MD9 electriCITY model otobüslerimizle İsveç’e gerçekleştirmiştik. Şimdi de seri üretime hazır hale getirdiğimiz 12 metrelik Avenue Electron modelimizi Romanya’ya ihraç ederek bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz.”

Çok daha büyük başarılara ulaşacak

Geçen yıl tamamlanan devir süreçleriyle birlikte, Sabancı Holding ve Skoda Transportation ortaklığı bünyesine katılan TEMSA’nın gelecek dönemde elektrikli araçlar konusunda çok daha büyük başarılara ulaşacağını ifade eden Hakan Koralp, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ortaklarımızın bilgi birikimi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücüyle birlikte Avrupa başta olmak üzere yurt dışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrifikasyon bugün ulaşım dünyasındaki en önemli gündem maddesi. Biz de Ar-Ge ve inovasyonu büyüme stratejimizin temeline koyarak buna uygun araç teknolojilerini geliştirmeye; seri üretime hazır hale getirdiğimiz farklı alternatiflerdeki araçlarımızı dünyaya ihraç etmeye devam edeceğiz.”