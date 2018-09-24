TEMSA, elektrikli araç, gamını genişletiyor

TEMSA, seri üretime hazır hale getirdiği elektrikli Avenue Electron’u Hannover Ticari Araç Fuarı’nda görücüye çıkardı. TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, 9 metrelik MD9’un ardından 12 metrelik Avenue Electron ile elektrikli araç ürün gamını genişlettiklerini; böylece elektrikli araç konusunda müşterilerine birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki ender otomotiv markalarından biri haline geldiklerini ifade etti.

Yıldırım, “Dünyada otomotiv endüstrisi artık akıllı şehirler etrafında şekilleniyor. Bu açıdan akıllı şehirler bugün sektörün büyümesindeki en büyük itici güç konumunda. TEMSA olarak geliştirdiğimiz bu ürün gamımızın otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek ‘smart mobility’ çözümlerine çok büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.