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Otomotiv TEMSA daralan pazarda üretim ve ihracat atağına geçti
Otomotiv

TEMSA daralan pazarda üretim ve ihracat atağına geçti

TEMSA, aynı dönemde yüzde 37 azalan Türkiye otobüs ihracatında kaydettiği yüzde 138’lik artışla da önemli bir atılım yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 22:14:00 -
TEMSA daralan pazarda üretim ve ihracat atağına geçti

TEMSA açıklamasına göre, 2021 yılı ilk 9 ayında Türkiye’de otobüs üretimi yüzde 32,9 düşerken ihracat da yüzde 37 azaldı. Özellikle pandemi ve yarı iletken çip sorunu nedeniyle ana sanayinde bazı şirketlerin üretime ara vermesi üretim ve ihracattaki bu düşüşte etkili oldu.

TEMSA, aynı dönemde üretimini yüzde 30, ihracatını da yüzde 138 artırmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, otomotiv sektörü pandemi ve çip krizi kaynaklı üretim zorlukları yaşarken TEMSA olarak üretimlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirtti. Pazarın daraldığı bir dönemde üretim ve ihracatta ortaya koydukları performansın güçlü şirket yapılarının bir sonucu olduğunu aktaran Doğancıoğlu, üretim ve ihracatta ivme yaşarken gelişen teknolojiye de öncülük ettiklerini dile getirdi. Doğancıoğlu, şunları söyledi: “İlk 9 ayda üretimde yüzde 30, ihracatta yüzde 138’lik bir artış kaydettik. İhracattaki artışta elektrikli otobüsler de rol oynadı. Elektrikli araç teknolojilerinde dünyanın sayılı şirketlerinden biri haline geldik. Bazı coğrafyalarda pazarın tek oyuncusu olarak sektörde oyun kurucu konumdayız.”

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