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Ekonomi

Temmuzda en çok "beyaz ve sedan otomobiller" tercih edildi

sahibinden.com'da geçen ay vasıta kategorisinde en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan & panelvan, arazi, suv & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar ilanları takip etti

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:04:12 -
Temmuzda en çok "beyaz ve sedan otomobiller" tercih edildi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com verilerine göre, temmuzda vasıta kategorisinde en çok "sedan ve beyaz otomobiller" tercih edildi.

sahibinden.com'un temmuz ayına ilişkin verilerine göre, geçen ay vasıta kategorisinde en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan & panelvan, arazi, suv & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar ilanları takip etti.

En çok ilanı verilen otomobiller sırasıyla; beyaz, gri ve siyah renkli, 2015, 2012 ve 2016 modelli, dizel yakıtlı oldu.

Söz konusu dönemde otomobil ilanlarının yüzde 55'ini sedan, yüzde 38'ini ise 5 kapılı hatchback kasa tipi modeller oluşturdu. Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 44'ü 100 bin TL üzerinde satışa sunulurken, yüzde 21'i 200-300 bin kilometre aralığında yer aldı.

En çok ilan verilen motor hacmi ise 1301-1600 cm3 aralığı olarak belirlendi. Otomobillerde yaş tercihi ise 6-10 yıl olarak öne çıktı.


- En çok Renault ve Volkswagen ilanı verildi


Verilere göre, temmuzda en çok ilan verilen otomobil markası Renault olurken onu Volkswagen takip etti. Opel, Ford ve Fiat ise ilan sayısı açısından öne çıkan diğer markalar oldu.

Arazi, SUV & Pickup kategorisinde ise en çok Nissan Qashqai model araçların ilanı verildi. sahibinden.com'da ilan bakanlar temmuzda sırasıyla en çok Volkswagen, Renault ve Ford marka otomobillerle ilgilendi.

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