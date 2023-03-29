Temmuz'da asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte enflasyon hesabı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

Görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuzda” dedi.

ENFLASYONA BEKLENTİLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET HESABI

Asgari ücret Ocak ayında yapılan zam sonrası 8,506 TL net olarak uygulanıyor.

Şu anda Ocak ve Şubat ayı enflasyon oranları belli oldu. Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.

İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI 9,8 OLDU

Temmuz ayına kadar açıklanacak Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran aylarına ait 4 enflasyon verisi daha var. Bu veriler geldikten sonra enflasyon fakrı ortaya çıkacak olsa da şimdiden 9,8 oranında bir fark oluşmuş durumda.

İki aylık oluşan 9,8'lik farka göre asgari ücret 9 bin 500 TL seviyesinin üzerinde oluyor. Geriye kalan 4 aylık verinin de gelmesiyle beraber asgari ücretin 10 bin TL'nin üzerinde olması bekleniyor.

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