Temizlik yapmanın püf noktaları



Evin köşe bucak temizlenmesinde, çamaşıır yıkarken kullanılan malzemelerin özellikleri ve nasıl yıkanacağında, ev temizlik aletlerinin pratik olarak nasıl kullanılacağında ve benzer birçok konularda yanlışlar yapılıyor.

Temizlikte doğru, çabuk ve en iyi performansı almak, temizlik sırasına dikkat etmeyi gerektirir. Mesela silerken mobilyaların ıslatılması ne kadar büyük hata. Bu mobilyalarınızı çarçabuk renginden eder ve çürütür..

İŞTE SİZE BİRKAÇ TEMİZLİK KURALI:

Önce görünen kirleri temizleyin. Daha detaylı temizliği, kademeli olarak gerçekleştirin.

Vakumlu süpürge ile toz kaldırmadan her yeri süpürmek genellikle ilk işlemdir. Süpürgenizi değiştirmeyin hemen ama, alırken su bazlı süpürge almayı da ihmal etmeyin.

Temizlik sırasında kullanılan suyun sıcak olması önemli. Kir ve mikroplar sıcak su ile daha kolay gider. Bu suyun yeterli sıcaklıkta olması önemli. Yağlı kirler sıcak su ile temizlenir.

Sildiğiniz döşemeleri en sonunda kuru ve temiz bir bezle kurulamanız şart...

Deterjan ve dezenfeksiyon malzemelerinin kullanım şekline dikkat etmelisiniz. Her türlü temizlik maddesinin her yerde kullanılmaması gerekir. Mesela, çamaşırdaki toz deterjanını fayansları ya da salon döşemesini temizlemek için kullanmayın.

Pürüzlü yüzeylerdeki kirler ovunca daha kolay çıkar. Ama bazı yüzeyleri aşırı ovmak, ona zarar verir.

Temizleme suyunu sık sık değiştirmek gerekir. "Kir kiri çıkarır" gibi bir anlayış kesinlikle yanlıştır. Aksi halde, temizlenen yüzeye, çıkarılan kirden, iki mislini ilave etmiş oluyorsunuz!

Özellikle banyo ve lavaboda kullandığınız temizleyici maddenin derine işlemesi için biraz beklemek lazım. O yüzden, kullandığınız ürün sildiğiniz zeminde biraz kalmalı, ondan sonra durulama veya kurulama yapmalısınız. El yıkanan lavabolar, klozetler ve duş yerleri sağlığımız açısından en fazla temizlenmesi gereken yerlerdir. Buralar çok önemli...



Temizliği ev tozu akarları ve küf mantarı sporlarına karşı da bir önlem olarak da düşünün. Yatak, yorgan, yastık, çarşaf ve örtülerin dışında kullanılan tekstil ürünlerinin hepsini makinede uygun sıcaklıkta yıkayın. Ayrıca bunların tamamen kaybolması için ütülemeyi de unutmayın.