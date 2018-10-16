Temizlik maddeleri doğayı kirletiyor

Bulaşıkta kullanılan bir bezi, mesela yine mutfak dolabını silmekte kullanmak olmaz di’mi!. Fakat bu konunun en basit yönü. Asıl vahim olanı; yanlış malzemelerle temizlik yaparken hem evimizi, hem çevreyi batırmak! Bu dehşeti görmeniz için yapacağınız şey, bir yüksek yere çıkıp yaşadığınız şehre kuşbakışı bakmak..

Tuvalet ve fırını temizlemek için asit, banyoyu dezenfekte etmek için fenol, mobilyaları cilalamak için damıtılmış petrol ürünleri, çamaşırlarımızı beyazlatmak için klor ve yalnızca evlerimizi temiz tutmak için çeşit çeşit diğer zehirli kimyasal maddeler...

İtiraf edelim ki çoğumuz, ev temizlemek, ovmak ve yıkamaktansa başka bir iş yapmayı tercih ediyoruz! Acaba, vaktimiz olmadığı için mi bulaşıkları elde yıkamıyoruz. Reklamlar ağır basıyor; bulaşıklar değil önce beynimiz yıkanıyor! Adamlar makine satacaklar, elbette gözbağcılık sanatı haline gelen reklam devreye girecek ve bizi, yönlendirecek..

Temizlik için "hoş kokulu", "beyazdan daha beyaz yapan", "iz bırakmadan pırıl pırıl yıkayan", "mikroplardan arındıran" yardımcılarımız var! Ancak evimizi, eşyalarımızı, giysilerimizi ve yediğimiz yemeğin artıklarını güya temizlerken bedenimizi, suyu, toprağı, havayı nasıl kirlettiğimizi bilmiyoruz.

Üreticiler, önemli bir çoğunluğu evlerinin "tertemiz", "dezenfekte edilmiş", "mikropsuz" olması gerektiğine inandırmak konusunda son derece başarılı oldu. Ve ürünlerini satmayı sürdürüyorlar:

Tuvalet ve fırını temizlemek için asit, banyoyu dezenfekte etmek için fenol, mobilyaları cilalamak için damıtılmış petrol ürünleri, çamaşırlarımızı beyazlatmak için klor ve yalnızca evlerimizi temiz tutmak için çeşit çeşit diğer zehirli kimyasal maddeler...

Kullandığımız ürünlerde 55.000’in üzerinde kimyasal çeşidi var ve her yıl bunlara binden fazla yenisi ekleniyor. Ürünler yeterince test edilmeden ve denetlenmeden piyasaya sürülüyor. Bunlar, sadece toprağı ve su kaynaklarını değil, teneffüs ettiğimiz havayı da tehdit ediyor. Sprey boyalar, fırın temizleyiciler, dezenfektanlar, mobilya parlatıcıları ve diğer tüm sprey ürünler, birkaç gün sonra soluyacağımız havanın bir parçası oluyor.