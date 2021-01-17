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Yerel TEM'i kilitleyen kaza
Yerel

TEM'i kilitleyen kaza

Karla kaplı TEM'de kaza yapan TIR, trafiğin durmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 11:18:00 -
TEM'i kilitleyen kaza

Kocaeli'nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe mevkiinde bir TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

TIR'ın makaslaması nedeniyle araç hareket etmedi. Karayolları ekipleri bölgeye gelerek TIR'ın çekilmesi için çekici çağırdı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle sürücüler ve araçta bulunanlar kar yağışı altında araçlarında bekledi.

Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

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