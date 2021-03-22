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Teknoloji Temel Kotil'den "Milli Muharip Uçak" açıklaması
Teknoloji

Temel Kotil'den "Milli Muharip Uçak" açıklaması

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kotil, "Milli Muharip Uçak sadece bir uçak projesi değil, ülkemizin beka projesidir. Tam bağımsız savunma sanayiinin gelebileceği en üst noktalardan biridir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:39:00 -
Temel Kotil'den "Milli Muharip Uçak" açıklaması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, verdiği bir röportajda Milli Muharip Uçak (MMU) projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"MMU sadece bir uçak değil, ülkemize havacılıkta lig atlatacak bir projedir" diyen Kotil şunları kaydetti:

"Gerçekleşmesi için hem AR-GE’ye hem yeni nesil teknolojiye ihtiyacınız var. Rüzgâr Tüneli, Yıldırım Test Merkezi, yerli yazılımlar, yerli güç üniteleri ve dahası... Bu teknolojilerin tümüne sahip olduğunuzda havacılıkta çok büyük projelerin altından kalkabilirsiniz. İşte MMU bu sistemlerin tümünü ülkemize kazandırmak için katalizör olacak. Bu sadece bir muharip uçak değil, aynı zamanda ülkemizin beka projesidir. Tam bağımsız savunma sanayiinin gelebileceği en üst noktalardan biridir ve bunu gerçekleştireceğiz."

Dünyada bu teknolojileri geliştirebilen çok az sayıda ülke olduğunu vurgulayan Kotil, Türkiye'ye bu gururu yaşatmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirterek, "Bunun için çok çalışmaya devam ediyoruz. MMU’yu, 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Murat ben

Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah
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Ş

İnşaallah
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