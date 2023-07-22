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Siyaset Temel Karamollaoğlu'ndan Zekeriya Yapıcıoğlu'na taziye telefonu
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan Zekeriya Yapıcıoğlu'na taziye telefonu

Yeniakit Publisher
2023-07-22 22:34:00 - 2023-07-22 22:38:57
Temel Karamollaoğlu'ndan Zekeriya Yapıcıoğlu'na taziye telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki kanlı saldırı nedeniyle Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun saldırı sonrası HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Karamollaoğlu sosyal medya hesabından da saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

 

HÜDA PAR'dan Adana İl Başkanlığı'na yönelik kanlı saldırıya ilişkin açıklama!
HÜDA PAR'dan Adana İl Başkanlığı'na yönelik kanlı saldırıya ilişkin açıklama!

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