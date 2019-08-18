Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hala ders alınmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin 20’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Temel Karamollaoğlu, “Kalbimizde ve hatıramızda acısı her zaman taze olan 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gereken tedbirler alınmalı

Karamollaoğlu, deprem tehlikesine dikkat çekerek, “Eğer bu acılardan ders alınsaydı bugün deprem toplama alanları binalar ile doldurulmazdı. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte ülke olarak gereken tedbirleri alırız ve böyle büyük bir dramla bir daha karşı karşıya kalmayız” paylaşımında bulundu.