Temel Karamollaoğlu'ndan akıllara ziyan 'Milli Görüş' çıkışı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

2023 seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında birleşen topyekün muhalefetle saf tutup, Milli Görüş'ün bütün değerlerini ayaklar altına Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Milli Görüş’ün ilke ve değerlerinden taviz vererek iktidara gelenlerin 20 yılın sonunda ülkemizi ne denli kötü bir tablo ile karşı karşıya bıraktığını üzülerek görüyoruz maalesef. Bilinmelidir ki bugün yaşadığımız problemler sonuç, Milli Görüş çizgisinden sapmalar sebeptir. Bugünkü duruma göz göre göre gelinmiştir. Merhum Erbakan Hoca’mızın işaret ettiği, ısrarla uyarıda bulunduğu ne varsa bugüne dek tek tek gerçekleşmiştir. Bugün kapı kapı para bulmak için gezen bir ülke konumuna gelmeyelim diye yıllarca uyardık, dinlemediler. Anlattık ya anlamadılar ya da daha vahimi anlamazdan geldiler. Milli Görüş yolundan zaten çıkmışlardı; bir daha da yollarını, yönlerini bulamadılar maalesef.