Temel Karamollaoğlu'dan 6'lı masa çıkışı! Kimse bunu beklemiyordu

İlk olarak Kestel Yeşilvadi Mesire Alanı'nda 'Geleneksel Milli Görüş Buluşması'na katılan Karamollaoğlu, daha sonra Nilüfer ilçesindeki Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne geçti.

Burada Mübadele Evi'ni gezen Karamollaoğlu'na dernek başkanı Ali Korkut ve dernek üyeleri, müze ile bilgi verdi. Daha sonra Mübadele Evi'nin yanındaki Mübadele Kahvesi'ne giden Temel Karamollaoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Karamollaoğlu, ardından Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Burada hemşerileriyle bir araya gelen Karamollaoğlu, dernek üyeleriyle sohbet etti.

"6'lı masanın önemi kalmadı"

Dernek üyelerinden birinin 'Koalisyon olarak mı gireceksiniz' sorusuna cevap veren Temel Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani 6'lı masa benim kanaatim devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler. Fakat Bahçeli'yi daha çok etkiledi. Ne olacak, bakalım. Acaba sonbaharda bir seçim olur mu? Yani bir kişi karar verecek. Tayyip Bey'in neye göre karar vereceğini bilemiyorum." diye konuştu.