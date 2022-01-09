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Gündem Temel Karamollaoğlu sağlık durumu nasıl? Temel Karamollaoğlu hastaneye mi kaldırıldı?
Gündem

Temel Karamollaoğlu sağlık durumu nasıl? Temel Karamollaoğlu hastaneye mi kaldırıldı?

Temel Karamollaoğlu korona mı oldu? Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Peki, Temel Karamollaoğlu’nun sağlığı nasıl?

Yeniakit Publisher
2022-01-09 12:56:00 -
Temel Karamollaoğlu sağlık durumu nasıl? Temel Karamollaoğlu hastaneye mi kaldırıldı?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklandı. Peki, Temel Karamollaoğlu sağlık durumu nasıl?

Temel Karamollaoğlu sağlık durumu nasıl? Temel Karamollaoğlu hastaneye mi kaldırıldı?

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Temel Karamollaoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" denildi.

Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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