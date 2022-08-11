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Gündem Temel Karamollaoğlu, CHP yandaşı Halk TV'ye çıktı! Tepki çeken 'Beşşar Esed' önerisi
Gündem

Temel Karamollaoğlu, CHP yandaşı Halk TV'ye çıktı! Tepki çeken 'Beşşar Esed' önerisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesiyle ilgili eli kanlı Suriye diktatörü Beşşar Esed'le konuşulmasının bu süreci hızlandıracağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 22:14:00 -
Temel Karamollaoğlu, CHP yandaşı Halk TV'ye çıktı! Tepki çeken 'Beşşar Esed' önerisi

Siyasi partilerin 2023 seçimlerine hazırlıkları sürüyor. Seçimlere beraber girmesi beklenen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi'nin gündemi Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi oldu.

6'lı masanın ana gündemi olan Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusunda tepki çeken bir öneri de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'ye çıkan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Suriyeli krizinin çözümü için eli kanlı Suriye diktatörü Beşşar Esed'le oturup konuşmanın faydalı olacağını öne sürdü.

"Biz Esed'le konuştuk, kendisini de dinledik" diyen Karamollaoğlu, "Bu diyaloğun yeniden başlamasına ihtiyaç olduğunu da defalarca söyledik ama maalesef durum öyle bir noktaya geldi ki, bundan sonra bunun düzelmesi kolay değil. Ama en azından Esed'le oturup konuşmak bu süreci hızlandırır. Çünkü şu andaki en önemli konu Türkiye'deki Suriyelilerin tekrar Suriye'ye dönmeleri için ortamın hazırlanmasıdır." iddialarında bulundu.

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Yorumlar

Bay b

Allah'ını seven milligoruşçüler bu adamı görevden alsınlar bu adam İslam'a zarar veriyor.

GENÇTÜRK

Adamın yüzünde meymenet yok.
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