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Gündem Temel Karamollaoğlu, Bakan Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Gündem

Temel Karamollaoğlu, Bakan Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:09:00 - 2020-09-23 16:29:33
Temel Karamollaoğlu, Bakan Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Türkiye’de koronavirüs vakaları artarken, düğün ve kına geceleri başta olmak üzere toplu taşımalarda da yeni tedbirlere gidildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bilançolarını gün gün açıklarken vatandaşlara tedbirler kapsamında uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, ‘Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim’ ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca ile görüşme

Karamollaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile geçen hafta yaptığı görüşmeyi anlattı.

"Ben o ziyareti sadece bilgi alma maksadıyla yaptım’’ diyen Karamollaoğlu, gerekli bilgi aldıklarını, bazı konularda tavsiye bulunduklarını söyledi.

Karamollaoğlu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı.

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