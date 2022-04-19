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Siyaset 'Temel bey! Erbakan'ı mezarında rahat bırak'
Siyaset

'Temel bey! Erbakan'ı mezarında rahat bırak'

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, "Erbakan'ı mezarında rahat bırak." diye seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 19:11:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hem Millet İttifakı ile bir arada olup hem merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya sığınmasını eleştirdi.

"Allah seni ıslah etsin." diyerek dua eden Uğurlu, Karamollaoğlu'na şöyle seslendi:

"Temel bey! Erbakan'ı mezarında rahat bırak."

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