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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hem Millet İttifakı ile bir arada olup hem merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya sığınmasını eleştirdi.

"Allah seni ıslah etsin." diyerek dua eden Uğurlu, Karamollaoğlu'na şöyle seslendi:

"Temel bey! Erbakan'ı mezarında rahat bırak."