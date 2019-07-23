TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik kilitlendi Bağcılar Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İstanbul TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kamyon şoförü olay yerinden kaçtı Kazaya hafriyat kamyonunun şoförünün neden olduğu belirtilirken, şoförün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. 2 şerit trafiğe kapandı Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstikameti'nde 2 şerit trafiğe kapanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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