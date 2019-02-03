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TEM'de trafik kazası: 6 yaralı!

Son dakika... TEM’de iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 6 kişi hafif yaralandı

03 Şubat 2019 Pazar 01:43
TEM'de trafik kazası: 6 yaralı!

Alınan bilgiye göre, 34 SP 0678 plakalı otomobil ile 35 TY 256 plakalı aynı istikamette seyreden otomobiller TEM otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde çarpıştı. Kazada, takla atan İstanbul plakalı otomobildeki aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi ile diğer araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun orta şeridi kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapandı.

Kaputunda Türk bayrağı asılı 35 TY 256 plakalı otomobilin asker uğurlamasından dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 01:43
  1. İstanbul
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