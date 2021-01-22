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Yaşam TEM'de seyir halindeki araç alev alev yandı
Yaşam

TEM'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Acısu mevkiinde seyir halindeki bir aracın motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Çıkan yangın kontrol altına alınırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 03:32:00 -
TEM'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki araçtan dumanlar yükseldi

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 54 B 0429 plakalı Renault marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden Ahmet A. aracını emniyet şeridinde durdurdu. Aracın motor kısmının yandığını gören Ahmet A., durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Araç kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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