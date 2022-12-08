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Gündem TEM'de kamyon böyle devrildi
Gündem

TEM'de kamyon böyle devrildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 Kasım'da hurda yüklü kamyon devrilmişi. Kaza anının kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 17:08:00 -

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 Kasım'da hurda yüklü kamyon devrilmişi. Kaza anının kamera görüntüsü ortaya çıktı.

TEM Otoyolu Kandıra gişeler mevkiinde geçtiğimiz 8 Kasım'da meydana gelen kazada, Y.A. yönetimindeki 34 TN 4672 plakalı Mercedes marka plastik hurda yüklü kamyon, virajı alamayarak devrilmişti.

Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmış, hurda yüklü malzemeler ise yola saçılmıştı.

Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki kamyonun virajı alamayarak devrildiği ve hurda yüklü malzemelerin de yola saçıldığı anlar yer aldı.

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