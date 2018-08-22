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TEM’de 9 araç birbirine girdi: 6 kişi yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada 9 araç birbirine girdi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:53
TEM’de 9 araç birbirine girdi: 6 kişi yaralı

 Kaza, saat 04.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu belirlenen B.G. idaresindeki 34 GY 4300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 45 YB 9981 plakalı otomobile çarptı. Alkollü sürücünün çarptığı otomobil bariyerlere çarparak durabilirken, arkada gelen 7 araç daha duramayarak kaza yapan 2 araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN 88 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

 Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan TEM’de kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde kazaya sebep olduğu tespit edilen B.G.’nin 88 promil alkollü olduğu belirlendi. B.G. yapılan sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınırken, kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

 “KURALLARA UYMAMANIN BEDELİ”

 Alkollü sürücü yüzünden yaklaşık 1 saat yolda beklemek zorunda kaldıklarını söyleyen Birol Ogenç, alkollü sürücüye sitem ederek, “Tek bir sürücü kaza yapan tüm araçların sebebi oldu. Bayramda alkollü ara kullanmanın sonucu. Alkollü sürücünün hatalı sollama yapması soncunda araçlar birbirine vurdu. Çok şükür ölü yok, yaralılar var. Önemli olan kurallara uymak, uymamanın bedeli. 1 saatten beri buradayız” dedi.

 Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:53
  1. Kocaeli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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