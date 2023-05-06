Tembel Davutoğlu 7’li masanın ortakları meydanlarda boy gösterirken Davutoğlu ortalarda gözükmüyor

Türkiye'nin yeni dönem seçimlerine 8 gün kaldı.

Altılı Masa üyeleri ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları il il miting yaparken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun hiç bireysel miting yapmaması dikkat çekti.

10 Mart'ta seçim tarihinin ilan edilmesi ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu il il, ilçe ilçe miting düzenledi.

Seçimlere 10 gün kala Ahmet Davutoğlu’nun seçim koordinasyon merkezi açılışında bulunması dikkat çekti. Sosyal medyada bazı vatandaşlar “acele etmeseydiniz” yorumlarında bulundu.

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Seçim tarihinin açıklanmasından bugüne iftar programları, masa ortaklarına ve ramazan vesilesiyle depremzedelere ziyaret ve seçim koordinasyon merkezleri dışında iki liderin bireysel mitingler düzenlemedikleri görüldü.

HANGİ LİDER KAÇ MİTİNG YAPTI

Odatv, seçimlere 8 gün kala Millet İttifakı'nda hangi ismin kaç miting yaptığını derledi.

Buna göre en çok mitingi Ekrem İmamoğlu, en az mitingi ise Ahmet Davutoğlu yaptı. 6 Mayıs 2023 (bugün) yapılacak İstanbul mitingi ile liste şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu

Bireysel: 1

Ortak: 31

Toplam: 32

Meral Akşener

Bireysel: 8

Ortak: 18

Toplam: 26

Mansur Yavaş

Bireysel: 5

Ortak: 36

Toplam: 41

Ekrem İmamoğlu

Bireysel: 33

Ortak: 20

Toplam: 53

Ahmet Davutoğlu

Bireysel: 0

Ortak: 3

Toplam: 3

Temel Karamollaoğlu

Bireysel: 4

Ortak: 4

Toplam: 8

Ali Babacan

Bireysel: 6

Ortak: 5

Toplam: 11

Gültekin Uysal

Bireysel: 0

Ortak: 5

Toplam: 5

KİM KİMİNLE ORTAK MİTİNG DÜZENLEDİ?

Seçime 8 gün kala toplamda 179 miting düzenleyen Millet İttifakı'nın düzenlediği halk buluşmalarında çoğunluğu ortak 122 miting oluşturuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener önderliğinde düzenlenen ortak mitingler ve şehirler şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Mansur Yavaş: Kocaeli

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu: Trabzon, İstanbul, Zonguldak, Bartın, Ağrı, Van

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Denizli, Çanakkale, Ardahan, Kars, Uşak, Giresun, Ordu, Manisa, Denizli

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Ali Babacan: Balıkesir

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş: Niğde, Mersin (2), Eskişehir, Burdur, Nevşehir

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ali Babacan: Tekirdağ

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu: Kayseri

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Gültekin Uysal: Isparta, Ordu

Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu: Afyonkarahisar

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu: Muğla

Meral Akşener ve Mansur Yavaş: Aydın, Sinop, Antalya, Ankara (2), Kırıkkale, Konya (2), Kayseri, Afyonkarahisar, Sivas, Bursa, Aydın

Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu: Hatay (2)

İzmir ve İstanbul ortak mitingler.

KAYNAK: ODATV