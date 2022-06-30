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Ekonomi Temassız ödemede limit artışı! 500 liradan 750 liraya çıktı
Ekonomi

Temassız ödemede limit artışı! 500 liradan 750 liraya çıktı

Kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme yüzde 50 artışla 750 liraya çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 15:50:00 -
Temassız ödemede limit artışı! 500 liradan 750 liraya çıktı

Temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme yüzde 50 artışla 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.

Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.

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