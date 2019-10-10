TEMA'nın ipi Koç’un elinde

Sözde çevrecilerin maskelerini düşürmeye devam eden Akit, Mavramoloz Ormanı’nı betona boğan Koç Holding ve işbirlikçilerinin peşini bırakmıyor. Çevre örgütü olmasına rağmen Koç Üniversitesi’nin Mavramoloz Ormanı’ndaki 160 hektarlık orman katliamına itiraz etmeyen TEMA Vakfı’nın Koç Holding’le şok bir bağına daha ulaşıldı.

Koç Holding’ten parasal destek aldığını deşifre ettiğimiz Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı’nın yönetiminde Koç ailesinden isimlerin bulunduğu saptandı.

TEMA’nın rotasını doğa katili Koç’lar çiziyor

Gezi Parkı, Kaz Dağları, termik santral gibi sözde çevreci eylemlerle hükümet karşıtlığı sergileyen ama İstanbul Sarıyer’de 1.6 milyon metrekarelik orman arazisini talan eden Koç Holding’e çıt çıkarmayan TEMA Vakfı’na tutulan küçük bir mercek, tuhaf ilişkiler ağının tek tek gün ışığına çıkmasını sağlıyor.

Koç Holding’ten proje adı altında milyonluk parasal destek aldığı tespit edilen, organizasyonlarını dahi Koç’un sponsorluğunda tertipleyen TEMA Vakfı’nın yönetiminde ilginç isimler yer alıyor. Akit’in ulaştığı bilgilere göre, küresel sermayenin Türkiye’deki fasoncusu Koç Grubu’nun orman katliamına duyarsız kalan ‘çevreci’ TEMA’nın yönetiminde Koç ailesi de yer alıyor.

Hem Rahmi hem de Ali ‘TEMA’cı

TEMA’nın faaliyetlerine yön veren Mütevelli Heyeti’nde Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer alıyor. 67 kişilik TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti’ndeki ikinci isim ise Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç. TEMA’nın Mütevelli Heyeti’ndeki Rahmi Koç, aynı zamanda doğa katili Koç Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Onursal Başkanlığı’nı yürütüyor.

TEMA’cı Ali Koç’un ise Koç Üniversitesi’ndeki betonarme işlemleri yürüten Ark İnşaat’ın sahibi olması manidar karşılanıyor. Ali Koç’la birlikte bir diğer TEMA’cı Rahmi Koç da Ark İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi.

Ark İnşaat firması ile doğayı betona boğan Ali Koç ile Rahmi Koç’un TEMA Vakfı’na ne tür katkı sağladığı merak konusu. Ormana saplanmış hançer hüviyetindeki Koç Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi Koç’un bir ayağının ormanda, bir ayağının TEMA’da olması da tuhaf bulunuyor.

Kızıl Soros da TEMA’nın yönetiminde

Çevre örgütü olmasına rağmen Koç Üniversitesi’nin Mavramoloz Ormanı’ndaki 160 hektarlık orman katliamına itiraz etmeyen TEMA Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde Koç’ların haricinde bir şüpheli isim daha var. ‘Kızıl Soros’ olarak bilinen Gezi tutuklusu Osman Kavala, TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti’nin aktif üyesi. Gezi kalkışmasının finansörlüğünü ve kışkırtıcılığını üstlendiği tespit edilen TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Kavala, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 1 Kasım 2017’den bu yana tutuklu.

Koç Üniversitesi’nin 160 hektarlık orman vurgununu deşifre ettik

Çevre örgütü Tema Vakfı’na hem finansal destek sağlayan hem de Mütevelli Heyeti’nde yer alan Koç Holding, İstanbul’un nefes borusu olan Sarıyer’deki Mavramoloz Ormanı’nda korkunç katliama imza atmış durumda. TEMA’nın Mütevelli Heyeti Üyesi Rahmi Koç’un “Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı” olduğu Koç Üniversitesi, 1999 yılında 1 milyon 600 bin metrekarelik orman arazisinde binbir usulsüzlük sonucu yükselmişti. ‘Mavramoloz Canavarı’ olarak adlandırılan Koç Üniversitesi’nin 160 hektarlık alanda gerçekleştirdiği kıyım sonucunda 58 bin ağacın kesildiği iddia edilmişti.

Koç’ların 160 hektarlık doğa katliamını; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, İmar Bakanlığı ve Danıştay’ın olumsuz kararlarına rağmen peşkeş oyunlarıyla bitirdiği dehşetli süreci gazetemiz Akit 7 Ekim’de “Dünden bugüne Koç’un orman talanı” manşetiyle gündeme taşımıştı.

Dünden bugüne Koç’un orman talanı

Ali Koç’un ormanlık alandaki beton işlemlerini Akit ifşa etti

TEMA Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde bulunan Ali Koç’un sahibi olduğu Ark İnşaat’ın ise, Koç Üniversitesi’nin işgal ettiği ormanlık arazide son 2 yıl içerisinde 4.4 hektarlık alanda betonarme işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ark İnşaat’ın 2016-2018 yılları arasında Mavramoloz Ormanı’ndaki 35 bin metrekarelik alanda Yeni Fakülte Binası, 5 bin metrekarede Yabancı Diller Okulu binası, 2 bin 925 metrekarelik alanda Yeni Lojman Binaları, bin 795 metrekarelik arazide Mühendislik Ek Binası yaptığı ortaya çıkmıştı.

Akit, toplamda 4.4 hektarlık alanda gerçekleştirilen betonarme işlemleri “Çevreciler Koç’un orman talanına kör” ve “Koç’tan sistematik orman katliamı” manşetleriyle doğa talanını duyurmuştu.

Çevreciler Koç’un orman talanına kör

Koç’tan sistematik orman katliamı

Ark İnşaat’ın 2016-2018 yılları arasındaki 4.4 hektarlık arazideki inşaatları sırasında, Üniversite’nin yaptığı tek yeşil alan olan futbol sahasını şantiyeye çevirdiğine dair uydu görüntülerini ise Akit, “Önce saha sonra bina” başlıklı haberle fâş etti.

Koç Üniversitesi tek yeşil alanı da betonlaştırmış! Önce saha sonra bina

TEMA’nın ağacından çok parası var!

Koç Holding’in finansörü olduğu ve Mütevelli Heyeti’nde temsil edildiği TEMA Vakfı’nın mâli bilançosu dikkat çekiyor. TEMA’nın 2018 yılında bağış ve yardım gelirinin 16 milyon 804 bin 211 TL olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Koç destekli TEMA’nın yılda kasasına giren para değerinin toplamda 22 milyon 888 bin 671 TL olduğu kaydedildi. TEMA’nın faiz geliri ise tam 1 milyon 860 bin 899 TL.

Koç, TEMA’yı parayla susturmuş

Koç’lar TEMA’yı böyle susturuyor

Koç Üniversitesi’nin İstanbul’un göbeğindeki orman talanına çıt çıkarmayan TEMA’ya; “Ülkem İçin Ormanlar”, “Sulama Suyu Temini ve Bitkilendirme”, “Mera Islah”, “Kırsal Kalkınma” gibi projeler kapsamında Koç Holding’ten milyonlarca liralık kaynak aktarıldığı belirlenmişti. Yıllık bazda toplam bağış ve yardım gelirinin 16 milyon 800 bin TL olduğu belirlenen TEMA’nın “Etkinlik Destekçileri” arasında da Koç Holding ile Yapı Kredi Bankası’nın yer aldığı tespit edildi. Akit, bu tuhaf işlemleri 9 Ekim’de “Koç TEMA’yı böyle susturmuş” manşetiyle duyurmuştu.



FARUK ARSLAN

