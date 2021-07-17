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Yaşam TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Yaşam

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM otoyolu Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 00:42:00 - 2021-07-17 00:44:32
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM otoyolu Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç yan yattı, kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Gölyaka otoyol çıkışı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, trafik kazası İstanbul’dan Ankara istikametine giden B.G. idaresindeki 34 AE 7016 plakalı Fiat marka otomobil ile A.Z. idaresindeki 41 ADY 347 Fiat marka otomobil ve T.E. idaresindeki 34 KR 8413 Fiat marka hafif ticari aracın çarpışması sunucunda meydana geldi.

 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazaya karışan hafif ticari araç yan yatarak dururken Nuriye D. ile Tayfun D. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik kazası nedeniyle yol bir süre tek şeritten verilirken araçların çekilmesi ile trafiğe açıldı.

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