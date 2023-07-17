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Gündem 'Telif davası açtım dedem' Jahrein'den Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik sürpriz
Gündem

'Telif davası açtım dedem' Jahrein'den Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik sürpriz

Yeniakit Publisher
2023-07-17 22:50:00 - 2023-07-17 23:06:47
'Telif davası açtım dedem' Jahrein'den Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik sürpriz

'Jahrein' lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, kendisine tazminat davası açan Kılıçdaroğlu'na karşı dava açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı sandık hezimetinden sonra, 'Jahrein' adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un, kendisine yönelik "leblebi kafalı" ifadelerine ilişkin hakaret davası açarak Sonuç'tan 200 bin TL tazminat talep etti.

Ahmet Sonuç da seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı yayını sosyal medya hesaplarından paylaşan CHP'ye telif davası açtığını açıkladı.

Sonuç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na "karşı dava" açacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Videoya telif davası açtım dedem. 500 bin TL lazım acil! Şimdilik YouTube üzerinden telif hakkı ihtarı attım. Yasal prosedürü de avukatım bu hafta başlatmış olacak.


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