Televizyon silmenin püf noktaları! Televizyon temizlerken bu hatalardan uzak durun

Evlerde sık sık kullanılan televizyon, belli bir zaman sonrasında tozlanmaya başlar. Bu da televizyonun görüntü kalitesini etkilerken aynı zamanda kirli görünmesine neden olur. Öte yandan toz, televizyonun ömrünü de azaltır. İşte böyle durumlarda televizyonunuzu temizlemeniz gerekir. Normal bir mobilya gibi temizlik yapmaya kalkarsanız muhtemelen televizyonunuzu bozarsınız. Peki televizyon temizliğinde hangi hatalardan kaçmak gerekiyor? İşte temizlik sırasında kesinlikle yapmamanız gereken dört hata:

Kullandığınız bez bulaşık beziyse dikkat

Televizyonlar içerisindeki pikseller sayesinde bize görüntüyü ulaştırıyor. Temizlik sırasında bu piksellerin zarar görmemesi gerekiyor. Bu nedenle temizlik öncesi televizyonunuzu kapatmayı unutmamalısınız. Evdeki güvenliğinizi sağlamak için fişini de çekmeniz sağlıklı olur. Ayrıca siyah ekranda üzerindeki tozları daha rahat görebileceğiniz için temizlik işinizi de kolaylaştırıyor olacaktır.

Televizyon ekranınızı temizlerken hassas yapılara zarar vermeyen ve etkili bir temizlik sağlayan mikrofiber bez kullanıyoruz. Bezin üzerine sıkacağınız temizlik sıvısının çok fazla olmaması gerekiyor. Bezin hafif nemli olması yeterli temizliği sağlıyor.

Ekran temizliği konusunda mikrofiber bez dışında kağıt havlu, penye tişört ya da daha yumuşak olması için tuvalet kağıdı gibi malzemeler kullanmıyoruz. Bunlar bizim gözümüze yumuşak gibi geliyor olsa da televizyon ekranına ufak zararlar verebiliyor. Bu zararlar bir süre sonra ciddi problemler haline gelebiliyor.

Fazla bastırarak ekranın daha temiz olmasını sağlamıyoruz. Aksine ekrandaki piksellere zarar verip ölü piksellere neden olabiliyoruz. Herhangi bir çıkmayan leke olması durumunda o noktaya fazla baskı uygulamak da aynı sorunlara yol açıyor olacaktır.

Islak mendille silmeyin

Pratik olmasından dolayı ıslak mendil, televizyon temizliğinde kullanılır. Bu nedenle televizyonu ıslak mendille silmeyin. Bu renk değişimlerine ve piksellere zarar verebilir. O nedenle sadece kuru bir bezle temizlik yapmalısınız.

Sıvı temizleyicilerden uzak durun

Cam temizleme malzemeleri televizyon ekranı temizliğinde kullanılabilir mi?

Televizyon ekranı nasıl temizlenir anlatırken, içeriğinde yoğun kimyasal maddeler barındıran temizlik malzemelerini televizyon ekranı temizliğinde kullanmıyoruz. Televizyon ekranı da gözümüze cam gibi göründüğü için camlarımızı temizlediğimiz malzemeler ile televizyonumuzu temizlemek isteyebiliyoruz. Ancak bu durum televizyon ekranının üzerinde aşınmalara neden olabiliyor.

Ayrıca alkol, aseton gibi malzemeleri de kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Bu tarz kimyasallar biraz fazla temizleyici özelliğe sahip oluyorlar. Bu nedenle ekrana bir süre sonra zarar vermeye başlıyorlar.

Televizyonun fişini takılı bırakmayın

Televizyonu temizleyeceğiniz sırada mutlaka fişten çekmiş olmaya özen gösterin. Ekranda bir miktar nem olacağı için zarar verme ihtimali bulunuyor. Bu yüzden önce fişten çekin ve daha sonra temizliğini tamamlayın. 10 dakika kadar bekledikten sonra fişi yeniden takarak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.