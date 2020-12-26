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Ekonomi Televizyon kaç taksite alınır? | Beyaz eşya taksit sayısı
Ekonomi

Televizyon kaç taksite alınır? | Beyaz eşya taksit sayısı

Beyaz eşya taksit sayısı | Ticaret Bakanlığı, televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü. Peki, televizyona kaç taksit yapılıyor? | Beyaz eşyaya en fazla kaç taksit yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:32:00 -
Televizyon kaç taksite alınır? | Beyaz eşya taksit sayısı

Beyaz eşya taksit sayısı | Pek çok kişi televizyon, beyaz eşya, mobilya gibi ürünler satın alırken taksit yaptırmayı tercih ediyor. Ticaret Bakanlığı söz konusu ürünlerin taksit sayılarına sınırlama getirdi. Peki, beyaz eşyaya kaç taksit yapılıyor?

Televizyon kaç taksite alınır? | Beyaz eşya taksit sayısı 

Ticaret Bakanlığı, televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü. 

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.

Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 18 Aralık'ta söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

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