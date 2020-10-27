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Yaşam Televizyon alırken dikkat edilmesi gereken özellikler neler?
Yaşam

Televizyon alırken dikkat edilmesi gereken özellikler neler?

Televizyon alırken nelere dikkat etmeli? Televizyon alırken hangi özellikler olmalı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:54:00 - 2020-10-27 19:37:55
Televizyon alırken dikkat edilmesi gereken özellikler neler?

Televizyon seçimi konusunda yaşanan kafa karışıklığı ve karasızlık süreci bazen aylarca sürebiliyor, “Tv Alırken Nelere Dikkat Edilmeli” kendi araştırmalarınız neticesinde bir fikir sahibi olabilirsiniz ancak bu fikir mağaza ortamına girene kadar geçerli kalacak ve mağaza ortamına girdiğiniz anda gözleriniz aklınızdaki özellikleri unutturacak.

Televizyon alırken dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir?

Boyut ve Tasarım

İzleme mesafesini göz önünde bulundurarak boyuta; isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı düşünerek televizyon tasarımına karar vermelisiniz.

Görüntü Kalitesi

Çözünürlük kalitesini ve kullanılan panel teknolojisini inceleyerek hangi seçeneklerin sizin için uygun olduğunu bulmalısınız.

Ses Kalitesi

Televizyonun sahip olduğu ses teknolojileri de görüntü kalitesi gibi dikkat etmeniz gereken önemli bir unsur.

Online İçerik Kaynakları

Akıllı televizyonlarla internetten pek çok içeriğe ulaşabilirsiniz. Farklı içeriklere ulaşabileceğiniz bir akıllı televizyona ihtiyacınız olup olmadığına karar vermelisiniz.

Teknolojik Özellikler

Televizyonun ek özellikleri, daha kaliteli bir görüntü ve ince bir tasarım sunabilir. Bu özellikler doğrultusunda tercihinizi belirleyebilirsiniz.

“Ekran” olarak belirtilen televizyon boyutları günümüzde “inç” olarak da ifade ediliyor. Bir uzunluk ölçü birimi olan ve " işaretiyle gösterilen inç; genellikle televizyon, bilgisayar ve cep telefonu ekranının boyutunu belirtmek için kullanılıyor. 1 inç; 2,54 cm’ye eşit ve televizyon alırken karşılaştığınız inç ölçüsü, ekranın çapraz üst ve alt köşeleri arasındaki uzunluğu belirtiyor.

“Ekran ne kadar büyük olursa izleme deneyimi de o kadar iyi olur.” algısı hem doğru hem de yanlış bir bilgi. Bu bilginin doğru olmasının nedeni, günümüzde en yüksek çözünürlük kalitesini sunan Ultra High Definition (UHD) televizyonların küçük, çünkü televizyon boyut seçiminde ürünü kullanacağınız alan da söz sahibi. Odada televizyonu yerleştireceğiniz yer ile televizyon izlerken oturacağınız alan arasındaki mesafe size televizyon seçiminde yol gösteriyor.

“Kaç inç televizyon almalıyım?” sorusunun cevabını ise küçük bir hesaplama yaparak bulmanız mümkün. Televizyon izleme mesafesi hesaplamak için ihtiyacınız olan bilgi, almak istediğiniz televizyonun ekran boyutu. İnç cinsinden belirtilen ekran boyutunun cm cinsinden değerinin yaklaşık 2 katı, televizyon izleme mesafesi olarak öneriliyor.

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