Telekom devleri yarın Türkiye’de buluşuyor

1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan ‘Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği’nde ‘Türkiye’yi bölgenin veri üssü ve iletişim merkezi yapma’ stratejisi çerçevesinde önemli mesajlar verilecek. Zirveye Çin’den Almanya’ya, Hindistan’dan Rusya’ya 40’ın üzerinde ülkeden 120 şirket ve 300 ziyaretçi bekleniyor.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Türkiye’nin iki telekom devinin dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerini Türkiye’de ağırlamasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek “Yerli ve milli yazılımlarımız ile dünyanın ilk dijital operatörüyüz. Türkiye’de ürettiğimiz değeri, dünyaya yaymak konusunda önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin faydasına olacak her türlü konuda destek vermeye özen gösteriyoruz” dedi.

Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros ise dünyanın en büyük telekom oyuncularının Türkiye’de bir araya geldiği bir etkinliğin ev sahibi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.