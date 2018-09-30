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Telekom devleri yarın Türkiye’de buluşuyor

Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, dünya telekom arenasının önemli operatörlerini Türkiye’de bir araya getiriyor.

30 Eylül 2018 Pazar 10:01
Telekom devleri yarın Türkiye’de buluşuyor

1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan ‘Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği’nde ‘Türkiye’yi bölgenin veri üssü ve iletişim merkezi yapma’ stratejisi çerçevesinde önemli mesajlar verilecek. Zirveye Çin’den Almanya’ya, Hindistan’dan Rusya’ya 40’ın üzerinde ülkeden 120 şirket ve 300 ziyaretçi bekleniyor.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Türkiye’nin iki telekom devinin dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerini Türkiye’de ağırlamasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek “Yerli ve milli yazılımlarımız ile dünyanın ilk dijital operatörüyüz. Türkiye’de ürettiğimiz değeri, dünyaya yaymak konusunda önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin faydasına olacak her türlü konuda destek vermeye özen gösteriyoruz” dedi.

Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros ise dünyanın en büyük telekom oyuncularının Türkiye’de bir araya geldiği bir etkinliğin ev sahibi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:01
  1. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan
  2. Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros

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