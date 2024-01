Telegram hesabı silme (android ve iPhone) nasıl yapılır?

Dünya çapında 550 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Telegram, META bünyesindeki WhatsApp'a karşı alternatif olarak görülüyor. Büyük ölçüde kullanıcıya sahip bulunan Telegram, gruplar sayesinde kullanıcı sayısını hızla artırırken vedalaşmak isteyen kullanıcı sayıları da bir hayli fazla. Oldukça karmaşık olabilen 'Telegram hesap silme nasıl yapılır?' sorusunu siz değerli okurlarımız için cevapladık. Telegram hesabı silmek için farklı yollar mevcuttur.

Android ve iPhone'da Telegram hesabı silme

Telegram hesabı silmek için iki yöntem bulunuyor. Bunlardan birincisi Android ve iPhone için geçerli olan yöntemdir.

Android ve iPhone'da Telegram hesabı silmenin yolu:

* Akıllı telefonunuzda Telegram uygulamasını açın ve Ayarlar menüsüne gidin.

* Güvenlik ve gizlilik bölümüne erişince en alt kısımda bulunan 'Bu kadar süre uzaktaysam hesabımı sil' seçeneğiniyle karşılaşacaksınız.

* Karşınıza çıkan menüden istediğiniz bir zamanı tıklayın. Tercih olarak hiç beklemeden hesabınızın silinmesini isterseniz, 'Hesabı Hemen Sil' seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Kullandığınız hesap için bir süre belirlediyseniz, tercih ettiğiniz süre zarfında 1 defa bile çevrimiçi olmamanız lazım. Bunu ihlal ederseniz Telegram hesabı kapatma işlemi otomatik olarak iptal olur. Bu durumda süreyi yeniden başlatmak için tekrar işlem yapmanız gerecektir.

Telegram hesabı silme Alternatif yol

Telegram hesabınızı devre dışı bırakmanın bir başka yöntemi de Telegram hesap silme linki olarak karşımıza çıkıyor. Link yöntemiyle süre beklemenize gerek kalmayacaktır. Hesabınız anında silinir.

Link yöntemiyle Telegram hesabı silme:

– Telegram hesap silme linki (https://my.telegram.org/auth?to=deactivate Buraya tıklayın)

– Link açılınca istenen yere numaranızı başında +90 koduyla birlikte yazın. (Örn: +905071111110)

– Sonrasında Next’e tıklayın. Bundan sonra telefonunuza bir güvenlik kodu yollanacak.

– Telefonunuza gelen o güvenlik kodunu ilgili yere girin. Sonrasında 'Sign in'e tıklayın.

Tıklar tıklamaz Telegram hesap kapatma sayfasına gideceksiniz. 'Why are you leaving?' (Neden gidiyorsun?) şeklinde bir soruyla karşılacaksın hesap silme nedeninizi belirtin. Ardından 'Delete my account' (Hesabımı sil) yazan butona tıklayarak işlemi sonlandırın.

PC (Bilgisayar) yoluyla Telegram hesabı silme

Kullandığınız Telegram hesabını silme işlemi Android ve iPhone’da olduğu kadar, bilgisayarda da basit bir şekilde yapılır. Bu yöntemle de hesabınızı kolayca kapatabilirsiniz.

Bilgisayarda Telegram hesabı silmek için bu yöntemi kullanın:

– Telegram hesap silme linkine (buraya tıklayın)

– Cep telefonu numaranızı başında +90 koduyla birlikte yazın. (Örn: +905071111110)

– İleri Next butonuna basın. Cep telefonunuza bir güvenlik kodu yollanacak.

– Güvenlik kodunu istenen yere girin. Sonrasında 'Sign in'e tıklayın.



Yaptığınız işlem sizi Telegram hesap kapatma sayfasına yönlendirir. 'Why are you leaving?' (Neden gidiyorsun?) sorusuyla karşılaşacaksınız Neden silmek istediğinizi yazın. Ardından 'Delete my account' (Hesabımı sil) butonuna tıkladıktan sonra işleminiz bitecektir.

Telegram hesabı silmek işte bu kadar basit.