Telefonla dolandırıcılık şüphelisi 230 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla 230 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, A.E.B'ye kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 103 bin 260 lirasını alan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarının 230 saatlik görüntüsünün incelenmesi neticesinde şüphelinin İ.A. olduğu belirlendi.

Şüphelinin Şanlıurfa'da bulunduğunu tespit eden ekipler, bu kentteki ekiplerle irtibata geçerek zanlının yakalanmasını sağladı.

Malatya'ya getirilen şüpheli İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.