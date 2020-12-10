  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Telefonla dolandırıcılık şüphelisi 230 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
Aktüel

Telefonla dolandırıcılık şüphelisi 230 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:05:30 -
Telefonla dolandırıcılık şüphelisi 230 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla 230 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, A.E.B'ye kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 103 bin 260 lirasını alan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarının 230 saatlik görüntüsünün incelenmesi neticesinde şüphelinin İ.A. olduğu belirlendi.

Şüphelinin Şanlıurfa'da bulunduğunu tespit eden ekipler, bu kentteki ekiplerle irtibata geçerek zanlının yakalanmasını sağladı.

Malatya'ya getirilen şüpheli İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Arkın’dan dikkat çeken sözler: Türk halkına karşı dürüst olacaksın!
Medya

Cüneyt Arkın’dan dikkat çeken sözler: Türk halkına karşı dürüst olacaksın!

Kuruluş Osman dizisinde 'Aksakallılar Heyeti'nin reis rolüyle ekranlara gelen usta oyuncu Cüneyt Arkın "Türk halkına karşı dürüst olacaksın...
Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest
Dünya

Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest

28 yıl sonra Karabağ'ın işgalden kurtarılması nedeniyle Azerbaycan'da düzenlenecek geçit törenine Türkiye 2783 askeriyle destek verecek. Bu ..
Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti

Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay