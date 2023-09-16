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Gündem Telefonda yerel seçim anketi! Fişleme konusu akıllara geldi... Herkese bu soruyu sordular
Gündem

Telefonda yerel seçim anketi! Fişleme konusu akıllara geldi... Herkese bu soruyu sordular

Yeniakit Publisher
2023-09-16 17:06:00 -

Adı belirtilmeyen bir anket firması vatandaşları arayarak son yerel seçimlerde hangi adaya oy verdiklerini sordu. Fişleme ihtimalinin gündeme geldiği araştırmada, anket firmasının telefon numaralarına nasıl ulaştığı bilinmiyor.

Yerel seçimler seçimler yaklaşırken hem anket hem de siyasi partiler harekete geçti. Milli Gazete'de yer alan habere göre, bir anket firmasını vatandaşı arayarak sorduğu soru herkesi rahatsız etti.

(0212) 945-**-** numaralı hattan gelen aramayı açan vatandaşlara, 2019'daki yerel seçimlerde hangi adaya oy verdiği soruldu.

Sorunun devamında "Ekrem İmamoğlu'na oy verdiyseniz 1'i, Binali Yıldırım'a oy verdiyseniz 2'yi, bunların dışında bir adaya oy verdiyseniz 3'ü, oy kullanmadıysanız 4'ü, paylaşmak istemiyorsanız 5'i tuşlayabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Açık hat üzerinden yapılan söz konusu anket, aranan kişinin kimlik bilgilerini de içerirken, akıllara fişleme ihtimali geldi. Öte yandan, anket firmasının telefon numaralarına nasıl ulaştığı da bilinmiyor.
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