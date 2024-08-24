Telefonda hikaye dışarıda içkili eğlence! 'Kırık topuklu' Özgür efendi fena yakalandı

RECEP YEŞİL

'Kırık topuklu' CHP Genel Başkanı Özgür Özel alem yaparken görüntülendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşmasına kırık topuk bahanesiyle gelmeyip 1 gün sonra Can Atalay için Meclis'te düzenlenen oturuma koşa koşa giden Özgür Özel'in topuğundan vurulduğu iddia edilmişti.

Prof. Dr. İbrahim Öztürk, Özel ile ilgili "Şuan bacağı kırılmış rolünde gezen bir siyasetçinin zaten bacağından vurulduğu iddiaları var. Bunu ben öğrendi. Açık söylüyorum, CHP içinden bana bilgiler geldi. Hocam vurdular bacağından bunu dediler." demişti.



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Özel, topuğundaki kırığın arkasındaki ‘vuruldu mu, kırıldı’ şeklindeki sır perdesi hala aralanamazken içkili mekanda eğlenirken görüntülendi.

İçkinin su gibi aktığı gecede Özgür Özel'in alemci tayfasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasından saatler önce ise Levent Gültekin'e ‘genel başkan olduğumdan beri dışarıda takılmıyorum’ dediği ortaya çıktı.