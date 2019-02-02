Telefon ve tablet hırsızları kıskıvrak yakalandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4 farklı olayda 2 tablet, 1 televizyon ve 1 cep telefonu çalan hırsızlar, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 4 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde çeşitli semtlerdeki 4 evde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin araştırma başattı. Olay yerindeki parmak izleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, hırsızlık şüphelilerinin A.E. ve N.K. olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis, A.E. ile N.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde çalıntı 2 tablet, 1 televizyon ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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