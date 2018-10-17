Telefon kılıflarını böyle temizleyin!

* Kirlenen ya da sararan telefon kılıflarınızı aseton yardımıyla kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Ancak, asetonu fazla dökmemeye dikkat edin. Aksi halde çizilmeler görülebilir.

* Şeffaf olan telefon kılıflarınızı diş macunu ile pırıl pırıl yapabilirsiniz.

* Temiz bir kaba biraz sirke döküp kılıfı içerisinde bekletin.

* Silikon bir telefon kabınız varsa, ılık suyun içine bulaşık detarjanı katın. Ardından bezi suya daldırın ve kılıfın kirlenen yerlerini nazikçe silin. Suyun çok sıcak olmamasına özen gösterin. Yoksa telefonunuz zarar görebilir.