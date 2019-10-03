0553 313 94 23

Telefon alırken nelere dikkat etmeliyiz?Nasıl bir telefon almalıyım?Telefon alırken hangi özelliklere dikkat edilmeli?

Telefon alırken birçoğumuz onu uzun süreler kullanmak istiyoruz.

03 Ekim 2019 Perşembe 22:42
Telefon alırken nelere dikkat etmeliyiz?Nasıl bir telefon almalıyım?Telefon alırken hangi özelliklere dikkat edilmeli?

Bu sebeple siz değerli okurlarımıza öneriden oluşan bir liste hazırladık.

Telefon alırken nelere dikkat etmeliyim?

Telefon alma işinin ilk temeli önce bütçenizi belirlemektir.
Alacağınız telefonun mutlaka internetten kullanıcı yorumlarını okuyun.

Dikkat etmeniz gerek hususlar;

İşlemci ;Android telefon alırken dikkat etmeniz gereken hususlardan biri telefonunuzun işlemcisidir.

Ram; Akıllı telefonların performansını arttıran en önemli donanımı olan ram seviyesine dikkat edin.

Ekran; iyi bir ekran çözünürlüğüne ve sokunmatik özelliğine sahip bir telefon seçin.

Pil;Daha uzun bir pil ömrüne sahip olmak istiyorsanız telefonunuzun pilinin 3000 mAh ve üzerinde olmasına dikkat edin.

Kamera; Yüksek çözünürlüğe sahip olmasına dikkat edin.

Depolama alanı; oyunlar ve fotoğraflarla depolana alanlarının çok çabuk dolmaması için yüksek depolama olanına sahip telefonları tercih edin.

İyi Günler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 22:42
  1. Telefon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çinko nedir ? Çinko eksikliğinde neler yenmelidir ? Çinko eksikliği nelere yol açar ?
    1. Çinko nedir ? Çinko eksikliğinde neler..
    2. Fıtık nedir? Fıtık nasıl geçer? Fıtığa..
    3. FETÖ'cüler kıvırmaya devam ediyor:..
    4. Diyabet nedir? Şeker hastalığına..
    5. Telefon alırken nelere dikkat..
    6. Gümüş parlatma nasıl olur? Takılar..
    7. Kitap okumanın faydaları nelerdir?..
    8. Başakşehir galibiyeti son dakikada..
    9. Diş eti bakımı! Diş eti sağlığı için..
    10. Fayans aralarını temizlemek için ne..
    11. UEFA Avrupa Ligi K Grubu puan durumu!..
    12. "FETÖ AK Parti'ye, PKK da CHP'ye sızdı"
    13. Beşiktaş 90+3'te yediği golle..
    14. UEFA Avrupa Ligi J Grubu puan durumu!..
    15. Wofsberger Roma maçı kaç kaç bitti?
    16. Diyanet 4 Ekim Cuma hutbesi konusu..
    17. Trabzonspor Basel maçı canlı takip
    18. Rum yönetiminde "Yavuz" alarmı
    19. Yarın ( 4 Ekim) Cuma namazı saat..
    20. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı..
    21. TYP kura sonucu sorgulama |..
    22. Teröristbaşı Netanyahu'ya bir şok daha!
    23. Meteoroloji'nin ardından bir 'şiddetli..
    24. ABD'de uçak düştü! Ölü ve yaralılar var
    25. Replika ürün nedir? Replika ürün nasıl..
    26. ABD'den kritik Türkiye ve F-35..
    27. Baykuş kurabiye nasıl yapılır? Baykuş..
    28. Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve..
    29. Akıl almaz sözler! Darbeci Sisi'yi..
    30. İŞKUR Balıkesir Belediyesi işçi alımı..
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Şeytan çıkartma ayininde 6 yaşındaki oğlunu öldürdü
    Şeytan çıkartma ayininde 6 yaşındaki oğlunu öldürdü
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor