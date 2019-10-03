Telefon alırken nelere dikkat etmeliyiz?Nasıl bir telefon almalıyım?Telefon alırken hangi özelliklere dikkat edilmeli?

Bu sebeple siz değerli okurlarımıza öneriden oluşan bir liste hazırladık.

Telefon alırken nelere dikkat etmeliyim?

Telefon alma işinin ilk temeli önce bütçenizi belirlemektir.

Alacağınız telefonun mutlaka internetten kullanıcı yorumlarını okuyun.

Dikkat etmeniz gerek hususlar;

İşlemci ;Android telefon alırken dikkat etmeniz gereken hususlardan biri telefonunuzun işlemcisidir.

Ram; Akıllı telefonların performansını arttıran en önemli donanımı olan ram seviyesine dikkat edin.

Ekran; iyi bir ekran çözünürlüğüne ve sokunmatik özelliğine sahip bir telefon seçin.

Pil;Daha uzun bir pil ömrüne sahip olmak istiyorsanız telefonunuzun pilinin 3000 mAh ve üzerinde olmasına dikkat edin.

Kamera; Yüksek çözünürlüğe sahip olmasına dikkat edin.

Depolama alanı; oyunlar ve fotoğraflarla depolana alanlarının çok çabuk dolmaması için yüksek depolama olanına sahip telefonları tercih edin.

İyi Günler.