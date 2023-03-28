Telefon alacaklar dikkat... iPhone için çok kötü haber!

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın iPhone telefonlarına zam yapacağı öğrenildi. Ülkemizde de yoğun talep gören markanın zam beklentisi tepki çekti.

Dünya genelinde milyonlarca satış rakamlarını aşan ABD merkezli Apple’ın zam kararı alacağı öne sürüldü. Ortaya atılan iddialar kapsamında iPhone cihazlarında büyük zam beklentisi oluştu.

Kalitesi ve dayanıklılığı ile dikkati çeken Apple üretimi iPhone telefon modelleri ülkemizde sürekli ilgi gören cihazlar arasında yer alır. Telefon almak ya da yenilemek isteyenler ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren gözetim uygulaması kapsamında akıllı telefonlara yüzde 20 zam yapılacak. Bu durumda gümrük zamları neticesinde iPhone modellerine de zam geleceği belirtildi.

Akıllı cihazlarını yenilemek ya da yenisini almak isteyenler güncel piyasa fiyatlarını takip ediyor. Cep telefonu fiyatları ise İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymetinin 200 dolardan 350 dolara yükselmesiyle artış gösterdi. 28 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlayan tebliğden iPhone fiyatları da etkilenecek. En düşük iPhone modeli 15.000 TL’den satılırken bu rakam en yüksek cihazlarda 58.000 liraya kadar ulaşıyor.

iPhone ZAM GELDİ Mİ?

Cep telefonların yapılan fiyat düzenlemesinin ardından iPhone cihazlarında da fiyat artışı bekleniyor. Apple tarafından resmi açıklama yapılmasa da fiyatlarda büyük artışın sinyali geldi. Tgrthaber'e göre; gözetim uygulamasının 200 dolardan 350 dolara yükselmesiyle ortalama telefon fiyatlarında 2.500 ile 2.800 lira arasında zam beklentisi oluştu. Böylece en düşük iPhone modelinin 18-19 bin lira bandına, en yüksek iPhone’un ise 60 bin civarına yükselmesi bekleniyor.

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