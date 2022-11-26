  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tele1'de İslam hedef alındı! Tepki çeken sözler
Gündem

Tele1'de İslam hedef alındı! Tepki çeken sözler

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1'de 'Ümmet' kavramı üzerinden İslam ve Müslümanlar hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 19:58:00 -
Tele1'de İslam hedef alındı! Tepki çeken sözler

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele 1'de Namık Koçak'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, Cumhuriyet paçavrası yazarı Özdemir İnce, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Sunucu Koçak, "Dikkat ediyorsunuz hani 'demografik yapı bozuluyor' diyorduk ya. O demografik yapı farklı bir şey... Bir ümmet oluşturma. Yandaş gazetelere baktığınız zaman, bir şey oluyor "Ümmet sevindi, ümmet şunu istedi, ümmet bunu istedi... Türkiye'yi böyle bir yere doğru götürme çabası var" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi.

Cumhuriyet paçavrası yazarı Özdemir İnce, "Ümmetin ne faydası var? Ümmet diktatoryadır" iddiasında bulunarak tepki çeken ifadeler kullandı.

İnce tepki toplayan şu ifadeleri kullandı:

"Ümmet bizim, yasalarımızda, literatürümüzde, 1923'ten bu yana hatta Kurtuluş Savaşı'nın başlangııcından itibaren ümmet asla ve asla bizi dilimizde ve düşüncemizde gündelik hayatımızda yer almayan bir kavram. Ümmet nedir? Söylendiğine göre bir dinin mensuplarına ümmet diyorlar. Ümmet bir dine inanların toplamı. Peki, ne işe yarar ümmet? Bu neye benziyor? Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin dünyadaki taraftarlarına benziyor.

Ümmetin ne faydası var? Cumhuriyet'e bir yazı yazacağım 'ümmet' üzerine... Ümmetin vatanı yoktur. Ümmet vatansızdır. Bayrağı, ulusal marşı yoktur. Ama dini vardır. İstedikleri kadar bağırsınlar, Türk olmak Müslüman olmaktan önemlidir. Türkiye ümmetin hakim olduğu bir ülke değil, vatan değil. Eğer bir ümmet bu topraklar üzerinde egemen olursa yaşamak olmaz. Ümmet nedir biliyor musun? Diktatoryadır.

Şimdi Müslüman falan bırakalım. Üç İbrahimi dinin mensubunu alalım. Her ne kadar bizimki biraz İsmaili idiyse... Çünkü Hacer'le birlikte icat etti İbrahim, İsmail'i. Müslümanlar oradan türemiştir. Beni bu işten çakmaz diye bilirler yazarlar ama ben onlardan iyi çakarım."

TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi
TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi

Gündem

TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi

Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı
Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Gündem

Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

TELE1'de skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle tehdit etti
TELE1'de skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle tehdit etti

Gündem

TELE1'de skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle tehdit etti

PKK sevici Merdan Yanardağ’ın Tele1’i Zillet’in anketçisini bakın nasıl pazarladı?
PKK sevici Merdan Yanardağ’ın Tele1’i Zillet’in anketçisini bakın nasıl pazarladı?

Gündem

PKK sevici Merdan Yanardağ’ın Tele1’i Zillet’in anketçisini bakın nasıl pazarladı?

CHP yandaşı TELE1'de büyük rezillik! Hadisi günah ve suç ilan ettiler
CHP yandaşı TELE1'de büyük rezillik! Hadisi günah ve suç ilan ettiler

Siyaset

CHP yandaşı TELE1'de büyük rezillik! Hadisi günah ve suç ilan ettiler

Yunan kanalı değil TELE1! Skandal sözler: Kızların başları bağlı, erkekler takkeli... Dünya için çok tehlikeli!
Yunan kanalı değil TELE1! Skandal sözler: Kızların başları bağlı, erkekler takkeli... Dünya için çok tehlikeli!

Medya

Yunan kanalı değil TELE1! Skandal sözler: Kızların başları bağlı, erkekler takkeli... Dünya için çok tehlikeli!

CHP yandaşı TELE1'de skandal sözler! SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı böyle hedef aldı
CHP yandaşı TELE1'de skandal sözler! SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı böyle hedef aldı

Gündem

CHP yandaşı TELE1'de skandal sözler! SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı böyle hedef aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23