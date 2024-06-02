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Gündem Tel Aviv'de on binlerce yahud Netenyahu'ya karşı ayaklandı! 7 Ekim'den bu yana en büyük protesto
Gündem

Tel Aviv'de on binlerce yahud Netenyahu'ya karşı ayaklandı! 7 Ekim'den bu yana en büyük protesto

Yeniakit Publisher
2024-06-02 15:37:00 - 2024-06-02 15:43:21
Tel Aviv'de on binlerce yahud Netenyahu'ya karşı ayaklandı! 7 Ekim'den bu yana en büyük protesto

Tel Aviv akşam saatlerinde 7 Ekim'den bu yana en büyük hükümet karşıtı protestoya tanık oldu.

Siyonist başbakan 7 Ekim'den bu yana on binlerce Filistinliyi şehit etti. Yüz binleri göçe zorladı. Ateşekese yanaşmayan bebek katiline karşı, yahudi esirlerin yakınları meydanlara indi, Tel Aviv sokakları "erken seçim" sloganlarıyla yankılandı.

Eylemciler, rehinelerin serbest bırakılması için "anlaşma" yapılmasını istedi.

Arbede yaşandı!

Tel Aviv’deki Demokrasi Meydanı'nda ateş yaktan protestocular ile göstericileri dağıtmak isteyen polis arasında arbede yaşandı. Polis ile göstericiler arasında tansiyonun yükseldiği eylemde aralarında Tel Aviv Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Avi Ofer'in de bulunduğu 14 polis yaralandı.

Siyonist polisi, eylemcilere tazyikli su sıkarken 2 gösterici de gözaltına alındı.
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Tel Aviv’in yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında da Netanyahu ve hükümet karşıtı eylem gerçekleştirildi.

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