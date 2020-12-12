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Aktüel Tel Abyad'da bilgisayar kursunu tamamlayan 47 öğrenciye mezuniyet töreni
Aktüel

Tel Abyad'da bilgisayar kursunu tamamlayan 47 öğrenciye mezuniyet töreni

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:52:08 -
Tel Abyad'da bilgisayar kursunu tamamlayan 47 öğrenciye mezuniyet töreni

TEL ABYAD (AA)- Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye merkezli Katra (Damla) İnsani Organizasyonu'nun ücretsiz düzenlediği temel bilgisayar eğitim kursunu tamamlayan 47 öğrenci mezun oldu.

Mezuniyet töreni ile sertifikalarına kavuşan kursiyerler, bölgedeki kamu kurumlarında çalışmayı umuyor.

Türkiye merkezli Katra İnsani Organizasyonu'nun Tel Abyad Temsilcisi Sara Uleyvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursta 26 kadın ve 21 erkek toplam 47 öğrenciye temel bilgisayar kullanımı ve ofis programları hakkında eğitimler verildiğini söyledi.

Uleyvi, Tel Abyad ilçesinde ayrıca çocukların korunması, eğitimli bireyler yetiştirilmesi ve kadınların güçlendirmesine yönelik etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Eğitime katılıp mezun olanlardan Nisrin el-Hamam da kurs sayesinde 3 hafta içinde ofis programlarını kullanmayı öğrendiğini ifade etti.

Barış Pınar Harekatı’ndan sonra ilçede ilk defa bu tür kurs verildiğini belirten Hamam, eğitim sayesinde yerel meclis, hastane veya diğer kurumlarda çalışma fırsatı yakalayabileceğini dile getirdi.

Tel Abyad ilçesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı ve Suriye Milli Ordusu'nun destek verdiği Barış Pınarı Harekatı'yla 13 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK’dan arındırılmıştı.

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