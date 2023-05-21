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Ekonomi Tekstil devi iflas etti! Şubeler bir bir kapanıyor
Ekonomi

Tekstil devi iflas etti! Şubeler bir bir kapanıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-21 00:25:00 - 2023-05-21 00:26:48
Tekstil devi iflas etti! Şubeler bir bir kapanıyor

İflas eden Alman moda zinciri Zapata tüm şubelerini kapatmaya başladı. İflas silsilesinin Almanya'da devam edeceği belirtildi.

İflasın açıklanmasından yaklaşık altı ay sonra, moda zinciri Zapata'da ışıklar sönüyor. Zincirin çevrimiçi mağazası gibi kalan şubeler de kapanıyor. Sayfaya artık erişilemiyor.

İflas yöneticisi Matthias Reinel yoğun çabalara rağmen devam etmenin mümkün olmadığını doğruladı. Zapata da 2022'nin sonundaki iflasın ardından "cazibesini" kaybetti. Passau, Augsburg, Neu-Ulm ve Würzburg'da kalan dört mağaza kapanışlardan etkileniyor. Reinel, yaklaşan sona rağmen, neredeyse hiç işten çıkarma olmadığını söylüyor.

Almanya'da 2030 yılına kadar 4 milyon çalışan iş değiştirme riskiyle karşı karşıya Almanya'da 2030 yılına kadar 4 milyon çalışan iş değiştirme riskiyle karşı karşıya

Zapata 1985 yılında kuruldu. Zirvedeyken şirket yaklaşık 15 lokasyonda faaliyet gösteriyordu. 2016'daki ilk iflasın ardından bu sayı dokuza düştü. En son rakamlara göre, zincirin cirosu yılda sadece 5 ila 6 milyon Euro.
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