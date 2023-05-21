Tekstil devi iflas etti! Şubeler bir bir kapanıyor

İflasın açıklanmasından yaklaşık altı ay sonra, moda zinciri Zapata'da ışıklar sönüyor. Zincirin çevrimiçi mağazası gibi kalan şubeler de kapanıyor. Sayfaya artık erişilemiyor.

İflas yöneticisi Matthias Reinel yoğun çabalara rağmen devam etmenin mümkün olmadığını doğruladı. Zapata da 2022'nin sonundaki iflasın ardından "cazibesini" kaybetti. Passau, Augsburg, Neu-Ulm ve Würzburg'da kalan dört mağaza kapanışlardan etkileniyor. Reinel, yaklaşan sona rağmen, neredeyse hiç işten çıkarma olmadığını söylüyor.

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Zapata 1985 yılında kuruldu. Zirvedeyken şirket yaklaşık 15 lokasyonda faaliyet gösteriyordu. 2016'daki ilk iflasın ardından bu sayı dokuza düştü. En son rakamlara göre, zincirin cirosu yılda sadece 5 ila 6 milyon Euro.

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