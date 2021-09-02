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Ekonomi Teknosa’nın Genel Müdürü Sitare Sezgin oldu
Ekonomi

Teknosa’nın Genel Müdürü Sitare Sezgin oldu

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’da genel müdürlük görevine Sitare Sezgin atandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 10:16:00 -
Teknosa’nın Genel Müdürü Sitare Sezgin oldu

Sabancı Topluluğu bünyesinde farklı pozisyonlarda üst düzey sorumluluklar da üstlenen Sezgin, Teknosa’nın ilk kadın genel müdürü oldu. Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, “Sabancı Topluluğu bünyesinde önemli sorumluluklar üstlenen ve özellikle elektronik perakendeciliği, perakendecilik, hizmet ve yeni nesil ödeme sistemlerini de kapsayan finansal hizmetler sektörlerindeki deneyimleri ile Sitare Sezgin’in genel müdür olarak atanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.

Kendisinin bu güçlü deneyim ile Teknosa’nın vizyonu ve yol planında çok önemli katkıları olacağına ve şirketimizin önündeki fırsatları büyük başarılara dönüştüreceğine yürekten inanıyorum. Stratejik yol haritamızda yer alan uçtan uca en iyi müşteri deneyimi, dijitalleşme ve veri analitiği, sürdürülebilirlik ve çalışanlarla birlikte işin geleceğine uyum konularıyla ilgili yatırımlarımız, bundan sonra Sitare Sezgin’in liderliğinde tüm paydaşlarımız için değere dönüşmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

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