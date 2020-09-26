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Ekonomi Teknosa hızlı teslimat ağını büyütüyor
Ekonomi

Teknosa hızlı teslimat ağını büyütüyor

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşımak ve tüketicilerin artan teknoloji ihtiyaçlarına en kısa sürede erişmesini sağlamak amacıyla hızlı teslimat ağını 48 ile çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:09:00 -
Teknosa hızlı teslimat ağını büyütüyor

Teknosa.com ve Teknosa mobil uygulamaları üzerinden yapılan alışverişlerde “bugün sizde” ve “yarın sizde” teslimat tiplerini Edirne’den Kars’a 48 il, 102 ilçe, 2 bin 130 semte yaygınlaştırarak, tüketicilerin artan teknoloji ihtiyaçlarına hızla erişmesini sağlıyor. Çoklu kanal stratejisi ile tüketicileri diledikleri her yerden, diledikleri şekilde teknoloji ürün ve hizmetleriyle buluşturan Teknosa, hızlı teslimat ağının yanı sıra “Araçta Teslimat” hizmetiyle de sektörde bir ilki hayata geçirdi. Teknosa müşterileri, online alışverişlerinde eve hızlı teslimat, mağazadan al (Click & Collect) ve mağazaya girmeden otoparktan/teslimat noktasından teslim al (Click & Drive) seçeneklerini tercih edebiliyor. Üstelik aynı gün eve teslimat imkanından 1.000 TL üzeri ürün alışverişlerinde ücretsiz faydalanabiliyor.

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